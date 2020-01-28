Зеленского обвинили в плевке в лицо ветеранам Великой Отечественной войны

В Госдуме прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который возложил на Советский Союз вину за развязывание Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Депутат от Крыма Руслан Бальбек сказал агентству, что своим заявлением украинский лидер плюнул в лицо оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны, «обвиняя их в самоотверженной борьбе с нацизмом». Политик добавил, что лучше бы Зеленский оставался актером и не занимался «политиканством».

«Зеленский действует в фарватере логики нацистов, которые мечтали натравить друг на друга народы СССР», — добавил Бальбек.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины «пересек все мыслимые и немыслимые границы подлости», чтобы угодить Польше.

Украинский политолог Сергей Белашко отмечал, что украинские спичрайтеры, вероятно, поленились исправить текст выступления, очевидно адаптированного для экс-президента Украины Петра Порошенко или бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Белашко указал, что Зеленский — еврей и внук ветерана ВОВ.

27 января на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой глава украинского государства заявил, что СССР наравне с нацистской Германией виновен в развязывании войны. По его словам, Польша стала первой жертвой «сговора тоталитарных режимов».

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