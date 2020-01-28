На Украине оценили слова Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой

Украинский политолог Сергей Белашко оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Зеленский читал текст с запинками, поскольку видел его впервые и не всегда понимал, о чем говорит. «Очередной провал спичрайтеров, которые использовали речь то ли [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, то ли [бывшего премьер-министра Украины Арсения] Яценюка, не удосужившись даже адаптировать с учетом того, что произносить ее должен еврей и внук ветерана ВОВ», — написал Белашко. Он также добавил, что таким образом украинский лидер «выставил себя идиотом».

Ранее Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны. По словам украинского лидера, в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Зеленский добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

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