Израиль оценил роль СССР в победе над нацизмом

Израиль признает ведущую роль СССР в победе над нацизмом. Об этом заявил министр иностранных дел и разведки Израиля Исраэль Кац в интервью газете «Известия».

«Мы помним и высоко ценим вклад советских солдат, которые боролись с нацистским угнетателем», — заявил Кац. По его словам, победа Красной армии и антигитлеровской коалиции была частью исторического процесса, который в итоге привел к возможности создания Израиля.

Министр также напомнил о том, что именно советская армия освободила евреев из большинства концентрационных лагерей. Одним из самых важных событий по увековечиванию памяти погибших в холокосте и во время Второй мировой войны он назвал освобождение лагеря Аушвиц-Биркенау. По разным подсчетам, в боях за него погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров.

В декабре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался о пакте Молотова-Риббентропа и приравнял ответственность нацистской Германии и СССР за начало Второй мировой войны. По его мнению, подписанный в 1939 году документ стал военным союзом между странами.

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