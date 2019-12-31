В Израиле порассуждали о причинах начала Второй мировой войны

Профессор Гарвадского университета Джеймс Рассел (James R. Russell) на страницах блога издания The Times of Israel порассуждал о причинах начала Второй мировой войны. Он указал на неверность представления о том, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин одинаково виноваты в развязывании военных действий, которое привело к исключению России из памятных церемоний в годовщины окончании трагических событий.

Он указал на высказывание Уинстона Черчилля, который после революции в России заявил, что «большевизм должен быть задушен в колыбели». Страны Запада надеялись на то, что власть в СССР можно будет «задушить» с помощью Гитлера, напомнил Рассел. За годы, предшествовавшие войне, Москва просила вступить в союз для взаимной безопасности против нацистов, но Вашингтон, Париж и Лондон закрывали на это глаза.

В 1939 году Сталин подписал пакт о ненападении с Германией — это разрушило веру в коммунизм в США, однако многие старались уверить себя в том, что это поможет Москве выиграть время, так как страна находилась в невыгодном положении после Красного террора, пишет профессор.

Автор приходит к выводу, что несмотря на попытки обвинить СССР в развязывании войны, ее начал Гитлер, в то время как СССР «сражался больше всех, жертвовал больше всего и в итоге выиграл Вторую мировую войну».

В конце декабря в России и США поспорили о причинах Второй мировой войны. Так, американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что Гитлер и Сталин были виновниками начала войны. Таким образом в Варшаве прокомментировали высказывание российского лидера Владимира Путина, назвавшего «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, который в 1938 году одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в польской столице.

В посольстве России в Варшаве, в свою очередь, обратились к представителю дипмиссии, спросив, действительно ли она считает, что знает об истории больше, чем о дипломатии. Там указали, что предпосылкой к войне стал Мюнхенский сговор, и, кроме того, ряд американских компаний «помогали Гитлеру создавать машину войны». Кроме того, в МИД отметили, что США ежегодно голосует против резолюции ООН о борьбе с прославлением нацизма.

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