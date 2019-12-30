США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Жоржетт Мьюир считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. Об этом она написала на странице в Twitter.

«Уважаемый президент [России Владимир] Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — ответила дипломат на слова российского лидера об отношении Польши к нацистской Германии.

Тема предвоенной политики ряда европейских государств была затронута Владимиром Путиным на декабрьском саммите с участием лидеров стран СНГ. Глава государства упомянул посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, который в 1938 году одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. На прошедшем 24 декабря расширенном заседании коллегии Минобороны президент вновь вспомнил о Липски, назвав его сволочью и антисемитской свиньей.

22 декабря в МИД Польши заявили, что слова Путина о Второй мировой подрывают работу его предшественников по нормализации российско-польских отношений. Тогда он сказал, что советские войска вошли на территорию Польши, когда правительство страны ее уже не контролировало.

Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой, поэтому на сентябрьские мероприятия в Варшаве, посвященные 80-й годовщине начала войны, Путина не пригласили.

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