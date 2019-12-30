Российские дипломаты поспорили с послом США о причинах Второй мировой войны

Посольство России в Польше поспорило со словами американского посла в Варшаве Джорджетт Мосбахер о причинах начала Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении дипломатов в Twitter.

«Уважаемая посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?», — написали в посольстве.

30 декабря Мосбахер написала в Twitter, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. «Уважаемый президент [России Владимир] Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — ответила дипломат на слова российского лидера об отношении Польши к нацистской Германии.

Путин упомянул посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, который в 1938 году одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. На расширенном заседании коллегии Минобороны президент назвал Липски «сволочью и антисемитской свиньей».

Позднее в Варшаве заявили, что слова Путина о Второй мировой подрывают работу его предшественников по нормализации российско-польских отношений.

Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией.

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