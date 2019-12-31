В МИД России указали на пробелы в образовании посла США

В МИД России допустили, что у посла США в Польше Джорджетт Мосбахер имеются пробелы в образовании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Похоже на то, что посол плохо успевала по истории в школе. Мы только напомним некоторые факты», — заявили в дипведомстве. На Смоленской площади указали на то, что предпосылкой к войне стал Мюнхенский сговор, и, кроме того, ряд американских компаний «помогали Гитлеру создавать машину войны».

Кроме того, в МИД отметили, что США ежегодно голосует против резолюции ООН о борьбе с прославлением нацизма.

Ранее посольство России в Польше подобным образом отреагировало на слова Мосбахер «Уважаемая посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?», — спросили дипломаты.

30 декабря Мосбахер написала в Twitter, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. «Уважаемый президент [России Владимир] Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — ответила дипломат на слова российского лидера об отношении Польши к нацистской Германии.

Путин упомянул посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, который в 1938 году одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. На расширенном заседании коллегии Минобороны президент назвал Липски «сволочью и антисемитской свиньей».

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