В Совете Федерации ответили на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой

В Совете Федерации ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского, который возложил вину за развязывание Второй мировой войны на СССР. Заявление лидера соседнего государства во вторник, 28 января, прокомментировал в своем Twitter сенатор Алексей Пушков.

«Горел желанием ответить на чествование России в Иерусалиме? Так далеко не заходили даже в Польше», — написал политик, отметив, что Зеленский «пересек все мыслимые и немыслимые границы подлости».

Пушков предположил, что заявление Зеленского было вызвано желанием угодить Варшаве.

Слова Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны также оценил украинский политолог Сергей Белашко. Он отметил, что президент читал текст с запинками, поскольку видел его впервые и не всегда понимал, о чем говорит. «Очередной провал спичрайтеров, которые использовали речь то ли [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, то ли [бывшего премьер-министра Украины Арсения] Яценюка, не удосужившись даже адаптировать с учетом того, что произносить ее должен еврей и внук ветерана ВОВ», — написал Белашко. Он также добавил, что таким образом украинский лидер «выставил себя идиотом».

Накануне, 27 января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Современное польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

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