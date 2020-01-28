Поклонская оценила слова Зеленского о вине СССР за развязывание Второй мировой

Депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, о его деде-фронтовике. Об этом она во вторник, 28 января, написала в своем Telegram-канале.

«Владимир Александрович, ваш дед — командир минометного взвода — в 1944 году получил два ордена Красной Звезды, войну закончил лейтенантом. Вам перед дедом не стыдно?» — написала депутат.

Она напомнила, что уничтожение евреев и русских на территории Украины устраивали отряды Степана Бандеры и Романа Шухевича, которых считают героями современные украинские националисты.

«Списать Холокост на Советский Союз? До такого даже выкормыши Майдана не додумались... Вам нужно принести в Украину мир, а не умасливать порошенковские банды! Для них открыты двери наших тюрем — они за свое ответят. Такого мы от вас просто не ожидали...» — посетовала бывший прокурор Республики Крым.

Ранее заявление украинского лидера прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что Зеленский «пересек все мыслимые и немыслимые границы подлости», желая угодить Польше.

27 января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Современное польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

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