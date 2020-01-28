В Крыму оценили слова Зеленского о вине СССР за начало Второй мировой

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на СССР лежит вина за начало Второй мировой войны — это подлость и глупость. Такую оценку им дал на своей странице во «Вконтакте» глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам. С моральной точки зрения это подлость, с государственной и политической — глупость», — заявил он.

Аксенов пояснил, что Зеленский проявил подлость по отношению к миллионам людей, чьи предки прошли войну, среди которых дед украинского лидера.

Глупостью слова президента соседней страны Аксенов назвал потому, что подобные заявления способствуют разжиганию гражданского противостояния на Украине, снижая рейтинг самого Зеленского, «политические повадки которого все больше напоминают Порошенко».

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«Напомню, что за освобождение территорий Украинской ССР, которые достались по наследству независимой Украине, отдали свои жизни более трех миллионов красноармейцев», — отметил Аксенов.

Заявление Зеленского резко раскритиковали и другие российские политики. Так, сенатор Алексей Пушков обвинил главу государства в пересечении всех мыслимых и немыслимых границ подлости. Депутат Наталья Поклонская напомнила украинскому лидеру о деде-фронтовике, перед которым ему должно быть стыдно. Ее коллега Руслан Бальбек заявил, что президент плюнул в лицо оставшимся ветеранам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию неприемлемой и оскорбительной для ветеранов.

27 января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

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