Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР за развязывание Второй мировой

Кремль ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой войны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал его позицию неприемлемой и оскорбительной для ветеранов, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, глава украинского государства солидаризируется точкой зрения польского руководства, которую Москва считает ошибочной. Кроме того, высказывание Зеленского оскорбительно для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи предки отдали жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма.

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«Поэтому мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», — заключил Песков, добавив, что украинские ветераны, воевавшие с нацистской Германией, также не верят в вину СССР.

27 января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Речь Зеленского резко раскритиковали российские политики. Так, сенатор Алексей Пушков обвинил главу государства в пересечении «всех мыслимых и немыслимых границ подлости». Депутат Наталья Поклонская напомнила украинскому лидеру о деде-фронтовике, перед которым ему должно быть стыдно. Ее коллега Руслан Бальбек заявил, что президент плюнул в лицо оставшимся ветеранам.

В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Современное польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

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