Суд в Киеве вернул проспекту имени Бандеры прежнее название

Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект имени украинского националиста Степана Бандеры. Соответствующий документ опубликован в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

В обосновании к решению указано, что переименование проспекта прошло с нарушением установленных процедур. В частности, горсовет не учитывал пожелания ряда общественных организаций, а также не провел нужных исторических исследований. «Кроме того, оспариваемое решение принято с нарушениями, поскольку ответчиком не было проведено общественное обсуждение», — указал суд.

Киевский городской совет принял решение переименовать Московский проспект в честь Бандеры в 2016 году. Также новые названия получили улицы Кутузова и Суворова. Депутаты обосновали это законом о декоммунизации, при том, что в нем не содержалось запрета на увековечивание памяти этих военачальников.

В 1929 года Степан Бандера возглавил запрещенную в России Организацию украинских националистов (ОУН). В годы Второй мировой войны он активно сотрудничал с нацисткой Германией. В 1959 году в Мюнхене его ликвидировал агент КГБ Богдан Сташинский.