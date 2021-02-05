На Украине облили краской памятник Бандере

Неизвестные во Львове облили краской памятник идеологу украинского национализма Степану Бандере. Об этом сообщается на странице полиции региона в Facebook.

Инцидент произошел в ночь на 5 февраля, в полицию позвонили прохожие и сообщили о нападении на монумент. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Максимальное наказание по ней составляет четыре года колонии. Правоохранители пока не смогли установить причастных к делу.

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В 1929 году Степан Бандера возглавил Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В годы Второй мировой войны он активно сотрудничал с оккупационными властями Третьего рейха. В 1959 году в Мюнхене его ликвидировал агент КГБ Богдан Сташинский.

В 2019 году Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты Украины, заявил, что «Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно».