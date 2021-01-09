Украинские националисты обиделись на польского посла из-за слов о Бандере

Украинские националисты призвали покинуть страну польского посла Бартоша Цихоцки за его слова о Степане Бандере. На своей странице в Twitter дипломат назвал лидера украинских националистов идеологом ненависти и преступлений, чем обидел праворадикалов.

Таким образом Цихоцки ответил израильскому коллеге Йоэлю Лиону, который ранее раскритиковал марш украинских националистов в честь дня рождения Бандеры.

«Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки», — написал Цихоцки.

В ответ многие пользователи начали оскорблять дипломата и призвали его немедленно покинуть Киев. «Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится, он должен покинуть Украину!», — написал один из них.

Некоторые украинцы поддержали посла и напомнили, что Бандера сотрудничал с нацистами.

В декабре 2020 года посольство Украины в Польше направило ноту в МИД страны с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся в связи с публикацией календаря, на страницах которого Крым был назван территорией России.