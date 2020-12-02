Постпред Украины рассказал в ООН свою версию Второй мировой войны

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи поведал свою историю Второй мировой войны, заявив, что Адольф Гитлер разрабатывал ее план совместно с советским лидером Иосифом Сталиным. Об этом сообщает ТАСС.

Кислица заявил, что «Украина принадлежит к тому региону, где началась Вторая мировая война». Он привел мнение, что «1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным».

По его утверждениям, поляки и украинцы «были среди первых жертв плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские - с Востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины». Украинский постпред также заявил, что «советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше - во время отступления в 1941 году».

В то же время представители других стран высоко оценили вклад России и Советского Союза в целом в победу над фашизмом, в частности, представители Индии и Израиля.

В свою очередь российский представитель при ООН Валерий Небензя призвал чтить память погибших в годы Второй мировой войны и напомнил, цель памятных мероприятий состоит в том, «чтобы усвоить уроки истории и, глядя в будущее, совместными силами сохранять и поддерживать мир».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) со ссылкой на архивные материалы заявила, что власти СССР скрывали смерти миллионов украинцев от голода в начале 1930-х годов. Также служба утверждает, что всесоюзная перепись 1937 года отразила демографический кризис. Советские демографы ожидали отметку в 35 миллионов жителей, однако, по данным переписи, на территории оказалось 29 миллионов человек, что равняется уровню 1926 года.