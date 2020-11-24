Большинство украинцев назвали войну в Донбассе конфликтом с Россией

Большинство украинцев назвали войну в Донбассе конфликтом между их страной и Россией. Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, передает Gordonua.com.

64,6 процента респондентов считают войну в регионе конфликтом между Украиной и Россией. 16,3 процента расценивают ее как внутренний украинский конфликт. 5,5 процента опрошенных выбрали другой вариант, 13,7 процента затруднились с ответом.

При этом 43,9 процента жителей считают, что цель России в этом конфликте — получить контроль над всей Украиной. 13,6 процента полагают, что Москву интересует только контроль над Донбассом. Еще 35,4 процента опрошенных не ответили на данный вопрос, 4,7 процента не определились со своей позицией, 2,3 процента выбрали другие варианты.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.