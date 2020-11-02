Украинский переговорщик сравнил Донбасс с опухолью

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Резников сравнил самопровозглашенные республики с опухолью. Об этом он заявил в программе «Рандеву с Яниной Соколовой», запись эфира «5 канала» доступна на YouTube.

«Это больные территории, ментально в том числе. Нам главное не взять их обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать», — сказал министр, рассуждая о перспективах вхождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав Украины.

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По его словам, для Киева есть два сценария взаимодействия с Донбассом: это вариант «полной ампутации» или «лечение». «Я за терапию и полное восстановление нашего "организма" (Украины — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в ТКГ за его позицию по Донбассу. Чиновник заявлял об отсутствии признаков войны с Россией на востоке Украины, настаивал на предоставлении особого статуса ДНР и ЛНР, как и прописано в Минских соглашениях, и напомнил, что Москва требует от Киева выполнения конкретных договоренностей.

Вопрос будущего Донбасса также поднимался в ходе всеукраинского опроса, инициированного Зеленским в ходе местных выборов в стране 25 октября. Гражданам предлагалось решить, стоит ли создавать свободную экономическую зону для Донбасса. Мнения разделились почти поровну: 46,7 процента участников выступили «за», 46,5 процента — «против».