Офис Зеленского назвал условие для проведения выборов в Донбассе

Офис президента Украины Владимира Зеленского назвал условие для проведения выборов в Донбассе. Об этом говорится в заявлении на сайте органа.

Как отметили в офисе, выборы на неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей можно будет провести только после восстановления контроля над этими территориями, а также «вывода незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора».

«Мы обязательно вернем конституционный порядок во все ныне неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении. Это же украинские власти пообещали сделать в Крыму и Севастополе.

25 октября на Украине прошли выборы в местные органы власти. Также в этот день был проведен всеукраинский опрос, ранее анонсированный президентом Владимиром Зеленским.