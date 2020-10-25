Опубликованы данные экзитполов на всеукраинском опросе Зеленского

СМИ опубликовали данные экзитполов на всеукраинском опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским. РИА Новости сообщает о следующих итогах голосования.

Согласно приведенной информации, 81 процент украинцев проголосовал за введение пожизненных сроков за крупные взятки. 45 процентов жителей страны высказались за создание свободной экономической зоны в Донбассе.

При этом абсолютное большинство граждан (95 процентов) поддержало предложение о сокращении Рады на треть. 70 процентов жителей проголосовали за легализацию медицинской марихуаны.

В то же время 78 процентов высказались за использование гарантий безопасности, данных Украине по Будапештскому меморандуму.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии юридических последствий результатов всеукраинского опроса. Он отметил, что планирует использовать итоги опроса для будущих предложений депутатам. Президент подчеркнул, что обещал в своей предвыборной программе народовластие, поэтому для него очень важно мнение людей.

25 октября на Украине прошли выборы в местные советы. В этот день также проводился всеукраинский опрос, анонсированный Зеленским.