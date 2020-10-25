Порошенко назвал крупнейшую избирательную фальсификацию в истории Украины

Опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, является самой большой фальсификацией избирательного процесса за всю историю Украины. Об этом заявил бывший глава государства Петр Порошенко после голосования на местных выборах, его цитирует пресс-служба «Европейской солидарности».

«Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит», — сказал Порошенко. Он заявил, что сначала это называлось референдумом, затем опросом, потом социологией. «А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле — незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его "слуг"», — добавил бывший глава государства.

25 октября на Украине проходят выборы в местные советы. В этот день также проводится всеукраинский опрос, анонсированный Зеленским.

В ходе опроса избирателям планируется задать пять вопросов: о введении пожизненного заключения за коррупционные преступления, создании свободной экономической зоны в Донбассе, сокращении числа депутатов Рады, легализации медицинской марихуаны и использовании гарантий безопасности, данных Украине по Будапештскому меморандуму.