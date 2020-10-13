Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса 25 октября в ходе местных выборов, передает «Страна.ua».

«25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение», — заявил Зеленский в опубликованном видеообращении.

Как будут сформулированы вопросы, не уточняется. В сентябре источник «Страны» в офисе президента сообщал, что один из вопросов будет касаться Донбасса.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук допускал вынесение на референдум вопроса о русском языке или особом статусе Донбасса.

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