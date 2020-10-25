На Украине за два часа голосования на местных выборах завели шесть уголовных дел

Правоохранительные органы Украины составили несколько административных протоколов и завели шесть уголовных дел после двух часов голосования на местных выборах. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел страны Сергей Яровой, передает ТАСС.

«В день выборов зарегистрировано 383 заявки [о нарушениях в ходе голосования], составлено два административных протокола и открыто шесть уголовных дел», — сказал он.

Также, по словам Ярового, по состоянию на 10:00 (09:00 мск) не открылись четыре избирательных участка в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях. Нарушения зафиксированы на 65 участках по всей стране.

Ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что нынешняя избирательная кампания на Украине отличается большим количеством манипуляций и правонарушений. По его словам, полиция готова обеспечить правопорядок, оставаясь вне политики.

25 октября на Украине проходят выборы в местные советы. В этот день также будет проведен всеукраинский опрос, анонсированный президентом страны Владимиром Зеленским.