На Украине рассказали о «грязных играх» в преддверии местных выборов

Нынешняя избирательная кампания на Украине отличается большим количеством манипуляций и правонарушений, заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, полиция готова обеспечить правопорядок, оставаясь вне политики.

«Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе "проблемные". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много. Нужно понимать, что самая "грязная игра" идет в больших городах и объединенных территориальных громадах — там, где сферы влияния сильны, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей», — рассказал Клименко о ситуации в преддверии выборов.

Он добавил, что борьба идет «не всегда честным путем», но полиция старается пресекать правонарушения. Клименко отметил, что полицейские уже зафиксировали более 6,5 тысячи заявлений, связанных с избирательно кампанией. «Составлено почти 1,5 тысячи административных протоколов, а следователи открыли 508 уголовных производств», — резюмировал он.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. В этот день будет проведен и всеукраинский опрос, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским.