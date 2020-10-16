Тимошенко уличила Зеленского в желании легализовать наркотики на Украине

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уличила президента Владимира Зеленского в желании легализовать наркотики в стране. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает «Интерфакс — Украина».

По ее словам, именно для этого власть запланировала провести всеукраинский опрос в день местных выборов 25 октября, включив в него вопрос о легализации каннабиса в медицинских целях.

На остальные четыре вопроса — о пожизненных сроках для коррупционеров, свободной экономической зоне в Донбассе, сокращении числа депутатов Верховной Рады, использовании гарантий безопасности из Будапештского меморандума — «есть абсолютно очевидные ответы», уверена депутат.

«Весь этот шум, все информационные поводы, опросы в день голосования организованы ради одного вопроса — вопроса легализации наркотиков в Украине», — заявила Тимошенко.

Экс-премьер считает, что началась реализация плана по превращению Украины в центр наркоторговли в Европе. «Наши дети, наши внуки, члены наших семей будут втянуты в организованную на государственном уровне наркосистему», — предупредила она.

Все это, по мнению лидера «Батькивщины», является продолжением курса Зеленского на распродажу Украины. «Два миллиона гектаров золотых черноземов будут отданы под марихуану, и все это будет делаться на базе больших, глобальных наркоструктур», — уверена Тимошенко.

Ранее Зеленский заявил, что украинцев спросят о том, что они обсуждают «на улице, на кухне и в интернете».