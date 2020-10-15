Раскрыты все вопросы Зеленского к украинцам

Раскрыты все пункты всеукраинского опроса граждан, который пройдет 25 октября вместе с местными выборами по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Их публикует Страна.ua.

Среди вопросов введение пожизненного заключения за коррупционные преступления, создание свободной экономической зоны в Донбассе, сокращение числа депутатов Верховной Рады до 300, легализация медицинской марихуаны и использование гарантий безопасности, данных Украине по Будапештскому меморандуму.

Источник издания в офисе президента подтвердил достоверность опроса, добавив, что «вопросы пока такие, но еще идет обсуждение».

Ранее Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса 25 октября в ходе местных выборов. «Я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали», — заявил он в опубликованном видеообращении.