Зеленский спросит у украинцев про Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил один из пунктов всеукраинского опроса граждан, который пройдет 25 октября вместе с местными выборами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Украинский лидер планирует спросить у граждан, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны. Остальные вопросы он озвучит позже.

Ранее Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса 25 октября в ходе местных выборов. «Я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали», — заявил он в опубликованном видеообращении.

Позже он озвучил первый вопрос — стоит ли ввести в стране пожизненное заключение в качестве наказания за коррупционные преступления. Источники в окружении Зеленского заявляли, что не планируют включать туда вопросы о статусе Донбасса и Крыме, но могут добавить пункт о легализации медицинской марихуаны.