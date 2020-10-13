Вопросы о Крыме и Донбассе не включили во всеукраинский опрос

Власти Украины не стали включать во всеукраинский опрос вопросы о Крыме и Донбассе. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на Михаила Подоляка, советника главы офиса президента.

«В перечне вопросов, которые будут вынесены 25 октября, не будет языковых вопросов, а также вопросов, посвященных Донбассу и поставке воды в Крым», — сказал он.

Между тем Replyua.net сообщает, что в опрос могут включить пункт о легализации медицинского каннабиса. Об этом стало известно от информированного источника. Таким образом власти хотят привлечь на избирательные участки молодежь.

Избирателей будут опрашивать на выходе с участков. По словам Подоляка, президент Владимир Зеленский полагает, что формат опроса «позволит адекватно коммуницировать с обществом и давать правильные ответы на настоящие общественные запросы».

Ранее Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса 25 октября в ходе местных выборов. «Я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали», — заявил он в опубликованном видеообращении.