Зеленский объяснил падение своего рейтинга

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» объяснил падение своего рейтинга, согласно социологическим опросам. Запись разговора доступна на YouTube.

Ведущий Стивен Сакур напомнил Зеленскому, что в 2019 году он набрал 73 процента голосов во втором туре президентских выборов против Петра Порошенко, а сейчас его рейтинг, по результатам опросов, находится в районе 35 процентов.

«Вы потеряли чрезвычайно большую поддержку за полтора года», — отметил Сакур, на что Зеленский засмеялся и зааплодировал.

Украинский лидер заявил, что 73 процента во втором туре были приговором Порошенко. «В первом туре я выиграл примерно с 33 процентами. Сейчас у меня те же самые цифры», — пояснил Зеленский.

По его мнению, люди видят, что он открытый человек, который работает 24 часа в сутки и делает все ради Украины.

Ранее Зеленский заявил, что готов уйти в отставку, если не сможет прекратить войну в Донбассе.

31 марта 2019 года в первом туре президентских выборов Зеленский набрал 30 процентов голосов, Порошенко — 15 процентов. Спустя три недели, во втором туре, они получили 73 и 24 процента соответственно. В июне 2020 года сообщалось, что рейтинг Зеленского рекордно обвалился — до 25,3 процента.