Кандидатами в мэры Одессы стали два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

Одесская городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост мэра Василия Зеленского, выдвинутого Цыганской партией Украины, и Александра Зеленского от партии «Молодежь к власти». Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

За кресло городского головы поборется и Дарт Вейдер от партии «Блок Дарта Вейдера».

Официально кандидатами на пост мэра Одессы стали также бывший кавээнщик Олег Николаевич Филимонов от партии «Слуга народа», Олег Викторович Филимонов от партии «Зеленые», Олег Викторович Филимонов от партии «Стабильность и справедливость», Олег Анатольевич Филимонов от Студенческой партии Украины, а также Вадим Филимонов от партии «Наша земля».

Кроме того, были зарегистрированы Сергей Кивалов («Украинская морская партия»), Евгений Червоненко («Наш край»), Эдуард Гурвиц («Блок Эдуарда Гурвица») и Николай Скорик («Оппозиционная платформа — За жизнь»).

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.