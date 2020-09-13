Зеленский объяснил выбор кандидатом в мэры Одессы бывшего КВНщика

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение партии «Слуга народа» выдвинуть кандидатом в мэры Одессы бывшего КВНщика Олега Филимонова. Об этом сообщает агенство УНИАН в воскресенье, 13 сентября.

По словам Зеленского, Одесса нуждается в мэре, которого знают не только в городе, но и за рубежом. «Знают не из-за каких-то уголовных дел, а знают как честного, известного, я считаю, легендарного человека», — подчеркнул он.

Украинский лидер отметил, что КВН — это очень сложно, а Филимонов представлял Одессу на уровне всех стран СНГ. «И тогда не говорили, мол, какой-то там [КВНщик], а говорили — наш символ, это гордость и лицо Одессы», — добавил президент.

Также он отметил, что в команду Филимонова входят бизнесмены, спортсмены и деятели культуры. Зеленский выразил уверенность в том, что «эти порядочные люди» сделают все необходимое для процветания города.

О выдвижении Филимонова в мэры Одессы от «Слуги народа» стало известно 31 августа.

Олег Филимонов родился в 1952 году, был участником команды КВН «Одесские джентльмены», телеведущим, сыграл в нескольких фильмах. В 2020 году получил звание народного артиста Украины.