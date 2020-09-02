Кандидат в мэры Одессы от партии Зеленского счел себя «не таким свежим продуктом»

Кандидат в мэры Одессы от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Филимонов записал жителям города видеопоздравление вместе с главой государства. Оно опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского.

В поздравлении Филимонов сказал, что всем в своей жизни обязан Одессе и счел себя абсолютным продуктом этого города. «Я не такой свежий, как мне бы хотелось, но тем не менее», — добавил он.

Зеленский же заявил, что намерение его команды менять Украину и, в частности, Одессу не содержит желания менять колорит этого города и внутреннюю красоту его людей.

О выдвижении Филимонова в мэры Одессы от «Слуги народа» стало известно 31 августа.

Олег Филимонов родился в 1952 году, был участником команды КВН «Одесские джентльмены», телеведущим, сыграл в нескольких фильмах. В 2020 году получил звание народного артиста Украины.