В партии Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева

В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева. Об этом сообщает «Страна.ua».

Им стала депутат Верховной Рады Ирина Верещук. Ее кандидатуру на праймериз поддержало 87 депутатов фракции. Также при определении кандидата учитывалась позиция Зеленского и социология, проведенная офисом президента.

Кроме нее на номинацию в столичные градоначальники претендовали депутаты Александр Дубинский и Александр Качура. Также рассматривалась кандидатура главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября 2020 года. Согласно майскому опросу Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», за действующего мэра Виталия Кличко готовы проголосовать 40 процентов киевлян. Ранее возможным кандидатом от «Слуги народа» называли бывшего генерального директора телеканала «1+1» и депутата Верховной Рады Александра Ткаченко, однако он получил пост министра культуры.