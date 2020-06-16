Экс-губернатор Харьковской области собрался в мэры Киева

Экс-губернатор Харьковской области и бывший депутат Верховной Рады Михаил Добкин собрался баллотироваться в мэры Киева на выборах, которые состоятся 25 октября, сообщает «Страна.ua».

«Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева за этот высокий пост», — заявил Добкин в эфире телеканала «Наш».

Он пояснил, что ему не нравится «то, что происходит с Киевом», украинская столица должна быть более чистой и ухоженной.

Экс-губернатор заявил, что намерен «отремонтировать» Киев и сделать его «таким же классным», каким он был до прихода действующего мэра Виталия Кличко. Добкин добавил, что в Харькове «все в порядке, там мэра менять не надо».

Добкин в 2006-2010 годах был мэром Харькова, в 2010-2014 руководил Харьковской областью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!