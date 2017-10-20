Депутат Рады рассказал о причастности сотрудника СБУ к аварии в Харькове

Депутат Верховной Рады Украины Михаил Добкин заявил, что к аварии в Харькове, унесшей жизни пяти человек, может быть причастен сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал в своем Twitter.

«Не в оправдание водителю Lexus. Есть информация, что за рулем Volkswagen Tuareg сидел действующий сотрудник СБУ», — написал он.

Ранее харьковское издание NewsRoom сообщало, что за рулем Tuareg, который вечером 18 октября столкнулся с Lexus в центре Харькова, находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов, который занимается розничной торговлей и сдает в аренду недвижимость.

В пятницу стало известно, что предполагаемая виновница смертельного ДТП в Харькове 20-летняя Елена Зайцева в момент аварии находилась под действием опиатов. До этого Зайцева отрицала, что принимала медицинские препараты.

Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, врезался в группу людей вечером 18 октября. Погибли пять человек (по другим данным, шесть), еще шестеро были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

Инцидент произошел в 20:45 по местному времени (совпадает с московским) на Сумской улице. Управлявшая автомобилем Lexus девушка въехала в людей, ожидавших зеленого сигнала светофора. Виновница ДТП 1997 года рождения управляла автомобилем, принадлежащим ее отцу.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса страны, она предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Видео: Антон Геращенко / Telegram



