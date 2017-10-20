В крови виновницы смертельного ДТП в Харькове нашли опиаты

Предполагаемая виновница смертельного ДТП в Харькове 20-летняя Елена Зайцева в момент аварии находилась под действием опиатов. О заключении экспертизы в пятницу, 20 октября, сообщил представитель государственного обвинения на заседании Киевского районного суда города, передает УНИАН.

Как отметили в прокуратуре Харьковской области, Зайцева отрицала, что принимала медицинские препараты.

Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, врезался в группу людей вечером 18 октября. Погибли пять человек (по другим данным, шесть), еще шестеро были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

Инцидент произошел в 20:45 по местному времени (совпадает с московским) на Сумской улице. Управлявшая автомобилем Lexus девушка въехала в людей, ожидавших зеленого сигнала светофора. Виновница ДТП 1997 года рождения управляла автомобилем, принадлежащим ее отцу. По сведениям УНИАН, ДТП произошли из-за столкновения Lexus с автомобилем Volkswagen Touareg.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса страны, она предусматривает до 10 лет лишения свободы.