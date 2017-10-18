В центре Харькова внедорожник сбил 11 человек

В центре украинского Харькова внедорожник врезался в толпу. Как сообщается на странице местной полиции в Facebook, погибли пять человек, еще шестеро были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

Инцидент произошел в 20:45 по местному времени (совпадает с московским) на Сумской улице. Уточняется, что управлявшая автомобилем Lexus женщина въехала в людей, ожидавших зеленого сигнала светофора.

Виновница ДТП задержана. На месте работает следственно-оперативная группа.

Позднее советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил в своем Facebook, что жертвами смертельного ДТП стали шесть человек. Он добавил что виновница ДТП 1997 года рождения управляла автомобилем, принадлежащим ее отцу.