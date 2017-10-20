Задавившей в Харькове пятерых человек «мажорке» пригрозили десятью годами тюрьмы

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Алена Зайцева
Алена Зайцева

Прокуратура Харькова объявила подозрение 20-летней Алене Зайцевой, находившейся за рулем внедорожника Lexus, 18 октября врезавшегося в толпу людей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Ей вменяется часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц»). Максимальная санкция этой статьи предусматривает десять лет лишения свободы.

Внедорожник врезался в людей в Харькове вечером 18 октября. По последним данным, погибли пять человек, шестеро были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

Украинская газета «Вести» указывает, что приемным отцом находившейся за рулем девушки является харьковский бизнесмен Василий Зайцев.

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