Задавившей в Харькове пятерых человек «мажорке» пригрозили десятью годами тюрьмы

Прокуратура Харькова объявила подозрение 20-летней Алене Зайцевой, находившейся за рулем внедорожника Lexus, 18 октября врезавшегося в толпу людей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Ей вменяется часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц»). Максимальная санкция этой статьи предусматривает десять лет лишения свободы.

Внедорожник врезался в людей в Харькове вечером 18 октября. По последним данным, погибли пять человек, шестеро были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

Украинская газета «Вести» указывает, что приемным отцом находившейся за рулем девушки является харьковский бизнесмен Василий Зайцев.