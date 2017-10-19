В МВД назвали предполагаемую виновницу ДТП в Харькове «девушкой-мажором»

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал предполагаемую виновницу смертельного ДТП в центре Харькова «девушкой-мажором». Об этом он написал в своем Facebook.

«В моем родном Харькове произошла ужасная трагедия. Автомобиль под управлением девушки-мажора 1997 года рождения на большой скорости ... выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов», — пишет политик, уточнив, что автомобиль принадлежит ее отцу.

Он добавил, что двое пострадавших в том ДТП находятся в крайне тяжелом состоянии и «могут не дожить до утра».

Вечером 18 октября в Харькове внедорожник врезался в толпу. По последним данным, погибли шесть человек, пятеро были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести