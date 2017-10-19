Протаранивший толпу внедорожник в Харькове попал на видео

Видео: Антон Геращенко / Telegram

Депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись наезда внедорожника на пешеходов в Харькове. В результате ДТП погибли шесть человек.

На записи видно, что люди стояли у «зебры», ожидая возможности перейти дорогу. В какой-то момент их на огромной скорости снес внедорожник Lexus. Автомобиль после этого врезался в стену дома и перевернулся.

«За последние два года, водитель "Лексуса" восемь раз задерживалась патрульной полицией Харькова за нарушение правил дорожного движения. Начиная от проезда на красный свет и заканчивая нарушением правил парковки. Каждый раз ей выписывались штрафы в размере 255-510 гривен [500-1000 рублей]. Однако это не оказало никакого воспитательного эффекта», — сообщил Геращенко.

Внедорожник врезался в людей в Харькове вечером 18 октября. По последним данным, погибли шесть человек, пятеро были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. Автомобилем управляла девушка 1997 года рождения, она задержана.