Протаранивший толпу в Харькове внедорожник участвовал в ночных гонках

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Facebook сообщил, что внедорожник Lexus, который 18 октября въехал в людей на пешеходном переходе в Харькове, принимал участие в гонках по ночному городу.

Он отметил, что следствию предстоит установить личность водителя второго авто, участвовавшего в гонках. «Он будет важным свидетелем в деле по установлению виновных в харьковской трагедии, за которой последует неотвратимое наказание!» — заверил Геращенко.

Внедорожник врезался в людей в Харькове вечером 18 октября. По последним данным, погибли пять человек, шестеро были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. Автомобилем управляла девушка 1997 года рождения, она задержана.