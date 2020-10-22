Зеленский заявил об отсутствии «юридического фундамента» всеукраинского опроса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии юридических последствий результатов всеукраинского опроса, который пройдет в день местных выборов 25 октября. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Зеленский планирует использовать итоги опроса для будущих предложений депутатам. Президент подчеркнул, что обещал в своей предвыборной программе народовластие, поэтому для него очень важно мнение людей.

«Если народ говорит, что он поддерживает эту идею — но это же просто опрос, вы должны понять, здесь нет никакого юридического фундамента — я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции», — пояснил глава государства.

В ходе всеукраинского опроса избирателям планируется задать пять вопросов: о введении пожизненного заключения за коррупционные преступления, создании свободной экономической зоны в Донбассе, сокращении числа депутатов Рады, легализации медицинской марихуаны и использовании гарантий безопасности, данных Украине по Будапештскому меморандуму.