На Украине девушка задрала юбку перед пытавшимся проголосовать Зеленским

В Киеве активистка движения Femen задрала юбку перед президентом Украины Владимиром Зеленским, который попытался проголосовать на выборах в местные органы власти. Об этом сообщает издание «Страна».

Отмечается, что глава государства приехал на избирательный участок вместе с супругой. В момент, когда Зеленский подходил к участку, из толпы выбежала девушка без нижнего белья и задрала красную юбку. Ее тело было измазано зеленкой, а на изнанке одежды была надпись Zexist.

Охрана президента задержала девушку, акция продлилась несколько секунд. Представители Femen заявили журналистам, что таким образом пытались привлечь внимание к сексистским высказываниям Зеленского. О каких именно словах идет речь, в организации не уточнили.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что за два часа голосования на местных выборах завели шесть уголовных дел. Также было составлено несколько административных протоколов.

25 октября на Украине проходят выборы в местные органы власти. В этот день также будет проведен всеукраинский опрос, анонсированный Владимиром Зеленским.

Движение Femen было создано в 2008 году на Украине, позднее официально зарегистрировалось во Франции и создало филиал в Германии. Его участницы выступают против социальной несправедливости и гендерной дискриминации, а также критикуют церковь и отдельных политических деятелей. Организация получила известность благодаря тому, что ее участницы во время акций протеста обнажают грудь и другие части тела для привлечения внимания. Их действия классифицируются как «радикальный эксгибиционизм».