Фамилию кандидата на местных выборах на Украине забыли внести в бюллетень

Фамилию кандидата на пост депутата в Циркуновской объединенной территориальной общине Харьковской области забыли внести в бюллетень. Об этом сообщило региональное отделение украинской полиции на своем сайте.

Сообщение о нарушении поступило от 48-летнего гражданина. На данный момент полицейские расследуют все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье о препятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя. Наказание по ней предусматривает до трех лет ограничения или лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Украины составили несколько административных протоколов и завели шесть уголовных дел после двух часов голосования на местных выборах. До этого глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что нынешняя избирательная кампания на Украине отличается большим количеством манипуляций и правонарушений.

25 октября на Украине прошли выборы в местные органы власти. Также в этот день был проведен всеукраинский опрос, ранее анонсированный президентом Владимиром Зеленским.