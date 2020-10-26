Украина назвала самоубийством отказ от Минских соглашений

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников назвал самоубийством отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Материалы по теме «Не для того они кровь проливали» Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию

При этом политик добавил, что выполнить Минские договоренности на 100 процентов невозможно. «Невозможно выполнить хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов», — сказал Резников.

Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране.