Украина назвала самоубийством отказ от Минских соглашений

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников назвал самоубийством отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».
При этом политик добавил, что выполнить Минские договоренности на 100 процентов невозможно. «Невозможно выполнить хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов», — сказал Резников.
Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.
Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране.