Украину обвинили в саботаже переговоров по Донбассу

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в саботаже переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, на встрече было предложено поручить рабочей группе по политическим вопросам обеспечить доработку представленного проекта соответствующего плана действий. Однако Киев отказался рассматривать этот план, предложив работать по модернизации минских соглашений, «что равноценно отказу от их выполнения».

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.