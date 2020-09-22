Первый премьер Украины пригрозил выйти из переговоров по Донбассу

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин пригрозил выйти из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он сообщил в радиоэфире, передает Vesti.ua.

Фокин является замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Он пояснил, что вынужден будет покинуть ТКГ, если не получит поддержку от власти. «Если в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, пожалуй, задумаюсь над этим», — заявил Фокин.

Экс-премьер считает, что многие граждане будут разочарованы, поскольку доверяют ему и ждут положительных решений. Фокин добавил, что его полощут в грязи, но это его не сломает.

87-летний Фокин согласился войти в ТКГ в августе. 30 июля украинскую делегацию возглавил первый президент страны, 86-летний Леонид Кравчук.

В начале сентября Фокин попал в базу «Миротворец» за слова о том, что сторонам конфликта в Донбассе необходимо добиться взаимных уступок. Экс-премьер был назван провокатором, который сознательно участвует в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.