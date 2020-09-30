В России оценили увольнение замглавы делегации Украины за позицию по Донбассу

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отреагировал на увольнение замглавы делегации Украины Витольда Фокина. Об этом он заявил в ходе видеоконференции, передает РИА Новости.

Грызлов охарактеризовал Фокина как «единственного профессионала, который называл вещи своими именами, понимал и публично озвучивал важность ответственного выполнения украинской стороной "Комплекса мер"».

По его словам, решение украинской стороны говорит о намерении продолжить агрессию против Донбасса. Кроме того, он напомнил, что постановление Верховной Рады о местных выборах, а также указанная цель украинской делегации — «возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий» — противоречат основе минских соглашений.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. До этого офис главы государства раскритиковал его за заявления в Верховной Раде о способах достичь мира в Донбассе. В ведомстве заявили, что «неприятно поражены» словами, которые не совпадают «с объективной реальностью и политической правдой».

Фокин утверждал, что на востоке Украины отсутствуют признаки войны с Россией. По его мнению, российские власти требуют от Украины выполнения конкретных положений, прописанных в минских соглашениях. Политик при этом уверен, что для урегулирования конфликта в стране необходимо предоставить особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей.