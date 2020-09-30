Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе. Об этом сообщается на сайте офиса президента.

«Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и поступали справедливо», — говорится в сообщении.

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Зеленский констатировал, что Фокин отступил «от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Ранее 30 сентября офис президента раскритиковал Фокина после его заявлений в Верховной Раде о способах достичь мира в Донбассе. В ведомстве заявили, что «неприятно поражены» словами, которые не совпадают «с объективной реальностью и политической правдой».

Фокин считает, что на востоке Украины отсутствуют признаки войны с Россией. По его мнению, российские власти требуют от Украины выполнения конкретных положений, прописанных в минских соглашениях. Политик при этом уверен, что для урегулирования конфликта в стране необходимо предоставить особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей.

87-летний Фокин согласился войти в ТКГ в августе сразу после того, как украинскую делегацию возглавил первый президент страны, 86-летний Леонид Кравчук.