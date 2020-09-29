На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе. Об этом сообщает издание «Гордон».

«Подтверждений тому, что идет война между Российской Федерацией и Украиной я не вижу», — заявил Фокин в ответ на вопрос депутата от президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Гурина.

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Фокин добавил, что не является политиком и ему сложно сформулировать позицию по этой теме. Он назвал Россию «контрагентом», с которым у Украины есть разногласия. «Россия требует того, что конкретно прописано в минских договоренностях: провести выборы в Донбассе», — сказал политик.

Депутаты потребовали от Фокина извинений за слова о необходимости предоставления особого статуса Донбассу, передает Telegram-канал издания «Страна.ua». После перепалки он заявил, что Конституция Украины дает ему право свободно выражать свое мнение.

30 августа Фокин выступил за всеобщую амнистию и особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей: «И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса».

Это заявление раскритиковали многие украинские политики. Министр внутренних дел Арсен Аваков охарактеризовал слова Фокина как провокационные, не соответствующие национальным интересам Украины. Руководитель офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации в ТКГ.

Вскоре Фокин попал в базу «Миротворец». Он был назван провокатором, который сознательно участвует в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

87-летний Фокин согласился войти в ТКГ в августе, сразу после того, как украинскую делегацию возглавил первый президент страны, 86-летний Леонид Кравчук.