На Украине призвали первого премьера страны выйти из переговоров по Донбассу

На Украине призвали первого премьер-министра страны, заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина выйти из переговоров по Донбассу из-за его последних заявлений. С таким предложением выступил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

«Моя личная позиция — господин Фокин должен уйти из ТКГ», — написал Ермак и призвал критиков Фокина обращать внимание не на заявления, а на принимаемые решения в части урегулирования в Донбассе.

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22 сентября Витольд Фокин пригрозил выйти из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Он пояснил, что вынужден будет покинуть ТКГ, если не получит поддержку от власти. «Если в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, пожалуй, задумаюсь над этим», — заявил Фокин.

87-летний Фокин согласился войти в ТКГ в августе. 30 июля украинскую делегацию возглавил первый президент страны, 86-летний Леонид Кравчук.

В начале сентября Фокин попал в базу «Миротворец» за слова о том, что сторонам конфликта в Донбассе необходимо добиться взаимных уступок. Экс-премьер был назван провокатором, который сознательно участвует в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.